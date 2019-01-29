Вакарчук не планирует поддерживать кого-то из кандидатов в президенты

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, который не намерен участвовать в выборах президента Украины, отмечает, что не планирует поддерживать кого-то из претендентов на пост главы государства.

"У меня нет планов по поддержке ни одного кандидата в президенты. Для меня как человека, который декларирует желание настоящих изменений в Украине, главным являются не фамилии, а идеи, но главное – их имплементация. Я считаю, что оценивать нужно хорошие и плохие дела, а не хороших и плохих людей", - сказал он в эфире программы "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.

С.Вакарчук исключил сам факт того, что мог бы "ради каких-то лакомств, из-за каких-то персональных амбиций или дивидендов даже начинать разговор о поддержке или не поддержке (кого-то из кандидатов в президенты – ИФ)".

По его мнению, в ходе нынешней президентской кампании у всех кандидатов в президенты будет шанс показать всем избирателям, чего стоят эти политики.

С.Вакарчук указал, что общается с разными политиками и государственными чиновниками, в том числе, с действующим президентом Петром Порошенко. "90% времени наших разговоров занимает мое желание настоящих изменений в стране. Например, когда еще только начинались разговоры об Антикоррупционном суде, когда этого даже не было в требованиях МВФ и не было международного давления, большая группа людей, активистов, представителей гражданского сектора, включая меня, думали над тем, как сделать так, чтобы такой орган, как Антикоррупционный суд, существовал", - отметил он.