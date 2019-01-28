Вилкул: Переселенцы смогут проголосовать за мир в Украине

Переселенцы смогут голосовать на выборах по упрощенной процедуре

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный Блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул встретился с переселенцами.

Что надо, чтобы проголосовать?

Для того, чтобы принять участие в голосовании, переселенцы из Донбасса и Крыма должны написать заявление о временном изменении места голосования в отдел ведения Госреестра избирателей того населенного пункта, в котором переселенец собирается голосовать (городе, район в городе или сельском районе). Для подачи заявления нужен только паспорт (в котором указан домашний адрес на временно неподконтрольной территории Донбасса или АРК). Заявление необходимо подать до 25 марта 2019 года. Оно должно быть рассмотрено органом Госреестра безотлагательно (но не позднее чем за 5 дней до даты голосования) и по результатам выдается удостоверение о временном изменении места голосования.

"Чтобы проголосовать переселенцам нужно пройти несложную процедуру, которую я только что прошла. Нужно просто прийти в госреестр избирателей города или района, в котором проживаете сейчас, написать заявление. Вам выдадут временное удостоверение о смене места голосования. При себе нужно иметь паспорт. Адреса можно найти в интернете. Мы надеемся, что будет мир в нашей стране и мы сможем вернуться домой", - сказала Мария Будяк - переселенка из Донецка.

Для голосования необходимо прийти на соответствующую избирательный участок 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00 часов.

Не должно быть "людей второго сорта"

Хотя до выборов осталось два месяца, о процедуре голосования не знают более 60% переселенцев. Кроме того, искусственно созданные барьеры стали причиной отказа переселенцев от участия в голосовании.

А.Вилкул считает, что ситуацию нужно менять: "У нас в стране не должно быть граждан второго сорта, которым власть не дает права голосовать. После нашего давления центризбирком значительно упростил процедуру голосования для переселенцев. А таких людей в нашей стране больше, чем полтора миллиона".

Во время встречи с переселенцами, оппозиционер подчеркнул, что что государство должно позаботиться о людях, которые из-за войны лишились всего не по остаточному принципу, а в первую очередь. В Украине зарегистрированы более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. "Люди, которые из-за войны потеряли все. И мы продолжим защищать права этих людей, над которыми власть, по большому счету, издевается последние 4,5 года", - подчеркнул А.Вилкул.

А.Вилкул и команда "Оппозиционного Блока – Партии мира и развития" зарегистрировали 20 законопроектов, направленных на социальную поддержку переселенцев, но власть блокирует принятие этих инициатив.