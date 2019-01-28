Выборы2019

Выборы

18:42 28.01.2019

Кандидат в президенты Куприй утверждает, что представители АРМА не пускают его уполномоченных и граждан в приемную и штаб

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Кандидат в президенты Куприй утверждает, что представители АРМА не пускают его уполномоченных и граждан в приемную и штаб

Зарегистрированный кандидатом на пост президента Украины внефракционный народный депутат Виталий Куприй утверждает, что представители Национального агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), прибыли в здание, где он арендует помещения в качестве приемной граждан и избирательного штаба, и не пускают его представителей и граждан.

Днем в понедельник на странице В.Куприя в Фейсбуке появилось видео, судя из которого адвокат, уполномоченный кандидата в президенты пытается выяснить у прибывшего его должность. Тот в ответ представился как уполномоченное лицо АРМА, указав при этом: "Данное здание является вещдоком".

Позднее по данному адресу (ул. Смоленская, 31/33 в Киеве) прибыл сам нардеп. По его словам, представители АРМА заблокировали проход в здание и пускали его уполномоченного.

В.Куприй начал выяснять подробности инцидента у другого человека, назвавшегося представителем АРМА.

По словам представителя Нацагентства, есть постановление суда от 12 декабря 2018 года, в рамках которого данное помещение находится под арестом.

При этом управитель, которого определила АРМА, заверил, что не будет препятствий проходу в помещение на прием граждан к нардепу В.Куприю.

В.Куприй выразил возмущение сложившейся ситуацией и заявил о намерении писать заявление о преступлении в правоохранительные органы.

Теги: #куприй #выборы
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