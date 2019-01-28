Выборы2019

Выборы

16:51 28.01.2019

Партия "Видродження" выдвинет своего кандидата в президенты, среди претендентов - нардеп Бондарь

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Партия "Видродження" выдвинет своего кандидата в президенты, среди претендентов - нардеп Бондарь

Партия "Видродження" на текущей неделе проведет съезд, на котором выдвинет кандидата в президенты, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе политической силы.

"Партия "Видродження" на съезде выдвинет своего кандидата в президенты", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По информации пресс-службы, среди претендентов на выдвижение - глава партии "Видродження" и сопредседатель одноименной депутатской группы в Верховной Раде Виктор Бондарь.

Согласно законодательству, желающие стать кандидатами в президенты должны подать документы в Центральную избирательную комиссию до 3 февраля включительно.

В.Бондарь – бывший министр транспорта и связи Украины (2005-2006), бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации (2007-2010), депутат Верховной Рады (с 2012 года)

Теги: #видродження #выборы #бондарь
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