Выборы2019

Выборы

12:39 28.01.2019

Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

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Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

Кандидат в президенты, мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый предложил музыканту и общественному деятелю Святославу Вакарчуку объединиться для участия в парламентских выборах, которые должны состояться осенью этого года.

"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам. Мое предложение об объединении усилий на парламентских выборах актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Ранее в этот день музыкант С.Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года. Вместе с тем, он выразил убеждение, что сейчас "в джинсах" может сделать для Украины больше, чем "надев галстук". "И я не собираюсь стоять в стороне", - заверил С.Вакарчук.

"Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить", - добавил музыкант.

12 января А.Садовый заявил о готовности к объединению демократических политических сил на парламентских выборах, которые пройдут осенью текущего года. В частности, он допустил объединение с музыкантом и общественным деятелем Святославом Вакарчуком, лидером партии "Гражданская позиция", кандидатом в президенты Анатолием Гриценко, объединением "ДемАльянс", партией "Сила людей". "Ччтобы мы на парламентские выборы шли одной мощной командой и имели большинство в парламенте. Тогда реально начнутся изменения ", - сказал А.Садовый.

Теги: #вакарчук #украина #садовый #выборы
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