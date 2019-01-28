Князев: За 26 дней избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях, открыла 8 производств

Национальная полиция Украины по состоянию на утро понедельника зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств, заявляет глава правоохранительного ведомства Сергей Князев.

"Национальная полиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства. За 26 дней кампании мы зарегистрировали 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом", - сказал С.Князев в понедельник в ходе итоговой годовой коллегии МВД Украины.

Он подчеркнул, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

"По состоянию на сегодняшнее утро уже начато 8 уголовных производств. Прошу обеспечить качественное документирование всех обстоятельств совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления материалов в суд и привлечения виновных к ответственности", - заявил глава Нацполиции, обращаясь к присутствующим на коллегии подчинённым.