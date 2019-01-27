Мининформполитики Украины и Facebook обсудили противодействие вмешательству в избирательные процессы

Министерство информационной политики Украины обсудило с Facebook сотрудничество в целях обеспечения защищенности избирательных процессов в Украине от враждебных влияний.

"Мы высоко ценим совместную работу с Facebook в области информационной безопасности, в частности верификацию страниц украинских органов власти, противодействие фейковых новостей и усилия по обеспечению невмешательства в выборы в Украине, как в президентские, так и в парламентские", – заявил Ю.Стець в ходе встречи с руководителем направления публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриэллой Чех и руководителем направления публичной политики по вопросам выборов Facebook Аникой Геисел на днях в Киеве.

Заместитель министра Дмитрий Золотухин отметил важность недопущения использования Facebook для осуществления информационных атак и воздействий.

"Мы благодарны Facebook за невероятную работу, которую компания сделала, обнаружив и удалив большое количество связанных фейковых профилей, групп и страниц. Для нас это важно, поскольку одна из двух обнаруженных сетей ботов, что руководствовались из России, использовалась для информационных операций в Украине", - рассказал он.

Г.Чех отметила, что Facebook серьезно относится к нарушениям стандартов сообщества и планирует усилить меры безопасности во время проведения выборов в Украине.

А.Геисел рассказала об одной из функций, которая уже стала доступна украинским пользователям накануне избирательной гонки. Теперь в информации о популярной странице можно узнать, из какой страны происходит ее администратор и какую активную рекламу запущено от имени страницы.

Также в информации пресс-службы министерства отмечается, что летом 2018 МИП и Facebook договорились об углублении двусторонней коммуникации.