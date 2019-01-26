Выборы2019

Выборы

18:55 26.01.2019

Вилкул: Моя задача - создать одни из лучших в мире условий для инвестирования в отечественную экономику

2 мин читать
Вилкул: Моя задача - создать одни из лучших в мире условий для инвестирования в отечественную экономику

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул озвучил формулу для привлечения инвесторов в украинскую экономику и вывода бизнеса из тени.

"Снижение налогов по модели 15х15х15 с переходом через 2 года на формулу 12х12х12 привлечет инвесторов и сделает невыгодным уклонение от налогообложения", – заявил он в эфире телеканала "Украина".

По словам А.Вилкула, сегодня до 50% украинской экономики находится в тени.

"Нам необходимо снижение налогов, новая налоговая система. Нужно, чтобы от налогов было невыгодно уклоняться. Лучшая модель 15х15х15. 15% - подоходный налог, 15% НДС и 15% налог на прибыль. Через 2 года, после того, как бизнес выйдет из тени, потому что невыгодно уклоняться, переходим на систему 12х12х12, для того, чтобы создать одни из лучших условий инвестирования в мире. Нужно инвесторам объяснить, зачем вкладывать в Украину, а не в Восточную Европу или Китай", - отметил оппозиционер.

А.Вилкул подчеркнул, что, согласно рейтингу "Экономической свободы", Украина находится на 150 месте из 186 стран, на последнем месте в Европе. Кроме того, по его словам, Украина из-за того, что нынешняя власть подписала невыгодную для нашей страны экономическую часть соглашения с ЕС, проиграла экономически.

"Мы полностью открыли свой рынок, а нам европейский рынок закрывают квотами и пошлинами. Как правило, мы эти квоты на беспошлинную поставку выбираем в январе. Из-за этого получается такой перекос. Торгуем в Украине импортным товаром вместо того, чтобы поддерживать украинского производителя", - добавил кандидат в президенты.

Оппозиционер озвучил перечень шагов, которые позволят Украине преодолеть экономический кризис.

"Нужно в 10 раз сократить чиновников, перевести все в максимально упрощенный вид, в электронный вид. Это есть не только в Азии, Сингапуре, Южной Корее. У нас на постсоветском пространстве это удачно сделала Эстония. В инвестировании особый акцент должен быть сделан на логистику. Мы имеем уникальный транзитный потенциал. Мы находимся между несколькими мирами. Другое дело – он сегодня закрыт и нужно построить Трансукраинскую магистраль. Нужен выход на наши черноморские порты – расширить их возможности, углубить дно для больших судов", – сказал А.Вилкул.

Также он отметил, что привлекательным для инвестирования являются ІТ и сельское хозяйство.

"IT привлекательно для инвестирования. Сельское хозяйство – переработка, а не только продажа сырья. Необходимо дать нашей стране принцип Европейской "Зеленой корзины", чтобы антидемпинг против нас не ввели. Это 50% компенсация стоимости основных фондов. Обязательно вернуть спецрежим НДС для аграриев, который 3 года назад у них цинично забрали, вымыв 50 млрд. Также мы выступаем за сохранение упрощенного режима налогообложения для малого бизнеса", - сказал А.Вилкул.

Теги: #инвестиции #вилкул #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко: Фальсификации на выборах могут привести к расколу страны

"Честный президент - будет служить людям!": Предвыборная программа кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко

Тимошенко, Ляшко и Вилкул официально стали кандидатами в президенты Украины

Партия "Воля" выдвинет кандидата в президенты Украины на съезде 27 января

Полиция открыла 5 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства

Зеленский намерен ввести в Украине "экономический паспорт" – предвыборная программа

Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Зеленский: Борьба с коррупцией и привлечение инвестиций - наши приоритетные задачи

Ольга Богомолец рассказала, почему решила идти в президенты

Юрий Бойко: После выборов программа сотрудничества с МВФ будет пересмотрена с учетом интересов граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на выборах - ЦИК

В Ивано-Франковской области зарегистрировали десять случаев нарушений предвыборной агитации - полиция

Во время подачи документов, у Зеленского начали брать афтографы сотрудники ЦИК

Илья Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

ЦИК предоставила разрешение еще 25 общественным организациям наблюдать за выборами президента

Богословская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Тимошенко: Рынок газа будет создан в кратчайшие сроки

ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

Билецкий не будет баллотировался на президентских выборах - заявление

Зеленский выступает за введение одноразовой "нулевой декларации" для бизнеса

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА