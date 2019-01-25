Выборы2019

Выборы

18:11 25.01.2019

Илья Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

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Илья Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива зарегистрирован кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в пятницу вечером.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты Украины.

Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента Украины 2014 года участвовал 21 кандидат.

Ранее кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутый партией "Народный контроль" внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов, самовыдвиженец и нардеп (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадий Корнацкий, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз.

Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский, шоумен Владимир Зеленский, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат III, VI и VII созывов Инна Богословская.

Теги: #кива #цик #выборы
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