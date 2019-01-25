Выборы2019

Выборы

17:03 25.01.2019

Тимошенко: Рынок газа будет создан в кратчайшие сроки

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Тимошенко: Рынок газа будет создан в кратчайшие сроки

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что после ее победы на выборах цены на газ для населения будут снижены вдвое сразу, а настоящий рынок газа будет создан в кратчайшие сроки.

"Некоторое время не будет рынка, поскольку его еще построить нужно. Нужно будет по крайней мере 3-4 месяца - полгода, чтобы построить рынок. Но к этому должно быть правильное ценообразование при монополии, как в других странах: не из справочника "потолок", когда правительство постановлением устанавливает "рыночную" цену на газ", - рассказала Ю.Тимошенко журналистам в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, сообщают в пресс-службе "Батькивщины".

При этом ключевым фактором в создании рынка газа лидер "Батькивщины" считает демонополизацию импорта.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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