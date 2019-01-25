Выборы2019

Выборы

16:57 25.01.2019

ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

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ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов на пост президента Украины, выборы которого состоятся 31 марта 2019.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", официально стали кандидатами: выдвинутый партией "Народный контроль" внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов, самовыдвиженец и народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Аркадий Корнацкий, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз.

Ранее кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы - За життя", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно- политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, кандидат от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александр Вилкул.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы Украинского государства Геннадий Балашов от партии "5.10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидатами в президенты кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский, лидер Социалистической партии Илья Кива, шоумен Владимир Зеленский, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Теги: #кандидаты #цик #выборы #добродомов #корнацкий #мороз
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