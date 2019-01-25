Выборы2019

Выборы

16:02 25.01.2019

Тимошенко, Ляшко и Вилкул официально стали кандидатами в президенты Украины

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Тимошенко, Ляшко и Вилкул официально стали кандидатами в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины продолжает регистрировать кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в пятницу ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула.

Теги: #ляшко #тимошенко #вилкул #цик #выборы
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