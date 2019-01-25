Выборы2019

Выборы

14:14 25.01.2019

Зеленский намерен ввести в Украине "экономический паспорт" – предвыборная программа

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Зеленский намерен ввести в Украине "экономический паспорт" – предвыборная программа

Шоумен и актёр Владимир Зеленский в случае своего избрания на пост главы государства намерен ввести в Украине "экономический паспорт".

"Необходимо внедрить экономический паспорт украинца. Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством благ (недра, земли и прочее). По достижении совершеннолетия ребенок получает эти накопления как собственный стартовый капитал", - говорится в предвыборной программе В.Зеленского.

Помимо этого В.Зеленский декларирует намерение ввести одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса при декларации и легализации своих доходов.

Вместе с тем кандидат на пост главы государства намерен в случае своего избрания обеспечить всех граждан доступом к скоростному интернету.

Теги: #зеленский #украина #выборы #экономический_паспорт
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