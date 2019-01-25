Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу политик принес в Центризбирком соответствующие документы.

18 января партия "Основа" выдвинула С.Таруту кандидатом в президенты.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

Кроме того, уже подали документы для регистрации кандидатами в президенты лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, кандидат от "Оппозиционного блока – партия мира и развития" Александр Вилкул, кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский, лидер Социалистической партии Илья Кива, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, народный депутат (фракция БПП) Аркадий Корнацкий, внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, шоумен Владимир Зеленский.