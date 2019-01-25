Выборы2019

Выборы

12:11 25.01.2019

Зеленский: Борьба с коррупцией и привлечение инвестиций - наши приоритетные задачи

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Зеленский: Борьба с коррупцией и привлечение инвестиций - наши приоритетные задачи

Подавший документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский считает одним из главных приоритетов главы государства борьбу с коррупцией и построение сильной экономики, как залога процветания и обеспечения безопасности государства.

"Мы должны жить в другой стране – в Украине, но без коррупции и коррупционеров, без проблем, в свободной демократической стране, в целостной стране, включая Донбасс и Крым", - сказал В.Зеленский журналистам в пятницу, после подачи документов в Центральной избирательной комиссии.

Он также заявил, что необходимо создать условия для возвращения украинцев в Украину, в которой будут "реальные зарплаты и пенсии", и "с реальными сроками для коррупционеров".

По его мнению, как только Украина покажет, что она не коррумпированное государство, и сможет привлечь серьезные инвестиции, то страна будет сильной и у нее будет сильная армия.

"Потому что когда сюда вкладываются большие деньги, то это будет для нее сильной защитой. Никакие русские, никто на нас не нападет, когда у нас здесь будут сильные иностранные компании, и вместе с нами будут защищать нашу территорию", - считает В.Зеленский.

Теги: #зеленский #коррупция #выборы #украина
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