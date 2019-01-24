СБУ обнаружила более 300 аккаунтов, которые готовились для пророссийской рекламы в ходе президентской кампании в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили жителя Киева, который под кураторством спецслужб Российской Федерации администрировал антиукраинские сообщества в соцсетях и должен был манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Москвы.

"Оперативники спецслужбы, в частности, разоблачили жителя Киева, который под кураторством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он также за денежное вознаграждение получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей социальных сетей Facebook и Twitter. По замыслу заказчиков, таким образом злоумышленник должен был манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля", - сообщает пресс-центр СБУ в соцсети Фейсбук в четверг.

Сотрудники украинской спецслужбы также обнаружили еще более 300 аккаунтов, которые в ходе президентской избирательной кампании в Украине должны быть использованы для продвижения выгодной российской стороне политической таргетинговой рекламы.

"Через них организаторы планировали влиять на правосознание и личный выбор избирателей, а также распространять тенденциозную и фейковую информацию для дискредитации украинской власти и правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Служба безопасности Украины в установленном порядке передала администрации социальных сетей Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунты, которые могут использоваться РФ в ходе гибридной агрессии против нашего государства.

В СБУ напомнили, что в 2019 году Facebook усилил политику безопасности по использованию политической рекламы в украинском сегменте интернета, и сейчас с целью предупреждения манипулятивного влияния на украинцев в Facebook запрещена политическая реклама с аккаунтов, администрируемых вне украинского сегмента интернета.

"Из-за принятия администрацией мер повысился интерес спецслужб страны-агрессора к аккаунтам именно украинских граждан в социальных сетях. При этом пользователям поступают коммерческие предложения от лиц, за которыми на самом деле стоит российская "фабрика троллей" – ООО "Агентство Интернет Исследований"", - сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных предложений по использованию аккаунтов в соцсетях сообщать на горячую линию Службы безопасности Украины.