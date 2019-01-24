Выборы2019

Выборы

13:45 24.01.2019

Насиров просил вернуть ему заграничный паспорт, чтобы поехать в Давос в качестве кандидата в президенты - САП

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Насиров просил вернуть ему заграничный паспорт, чтобы поехать в Давос в качестве кандидата в президенты - САП

Экс-председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров ходатайствовал перед судом вернуть ему заграничный паспорт, поскольку хотел поехать в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум в качестве кандидата в президенты.

"23 января 2019 года с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Шевченковском районном суде города состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ДФС Украины и руководителя Департамента ДФС Украины. Стороной защиты в судебном заседании подано ходатайство о возвращение обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это "...приглашением для участия во Всемирном экономическом форуме в г. Давос, Швейцарской Конфедерации как кандидата в Президенты Украины, общественного и политического лидера", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг.

В то же время, как отметили в САП, информация о том, кто именно пригласил подсудимого Р.Насирова на форум в Давос, так же как и само приглашение в материалах и тексте ходатайства отсутствуют и суду предоставлены не были.

"По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом отказано в его удовлетворении", - отметили в САП.

Теги: #насиров #сап #выборы
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