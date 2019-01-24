Гриценко призвал повторить опыт Южной Кореи в создании условий для возвращения оккупированных территорий

Украине необходимо создать такие условия жизни, которые позволили бы быстро решить проблему оккупированных территорий Донбасса, заявил кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Чтобы линия демаркации была похожа на линию демаркации между Кореями", - подчеркнул политик в четверг на "Украинском завтраке" в Давосе, организованном фондом Виктора Пинчука.

А.Гриценко отметил, что сегодня на оккупированных территориях Донбасса фактически средневековье: нет ни одного университета, аэропортов, нормального автобусного и железнодорожного сообщения. "Вот что Путин там построил", - отметил он.

Говоря о том, как добиться высоких темпов роста экономики, он назвал в частности, политику нулевой толерантности к коррупции, начиная с уровня главы государства, построение эффективных силовых органов, "не лезущих в экономику", равные условия для конкуренции "без какой-либо монополии", а также возможности и социальные лифты для молодых украинцев.

"Одного президентского срока (для реализации этих задач – ИФ) достаточно. Пусть молодые украинцы ведут страну вперед. Не надо цепляться за кресло", - заявил А.Гриценко.

По его мнению, Украина может достаточно быстро повторить пример Польши, которая стала 4-й экономикой Европы.