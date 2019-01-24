Выборы2019

Выборы

13:01 24.01.2019

"Почистим страну - начнем со снега": Зеленский призвал украинцев присоединиться к челленджу

1 мин читать
"Почистим страну - начнем со снега": Зеленский призвал украинцев присоединиться к челленджу

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский призвал украинцев присоединиться к челленджу и выйти на улицы почистить дороги от снега, в котором утопает страна.

Соответствующее видеообращение В.Зеленский обнародовал на странице в Фейбук в четверг.

"Ребята! Пока наша большая страна вся в снегу, наши большие политики находятся на (Украинском - ИФ) завтраке в Давосе. Но ничего, справимся и без них. Почистим страну - начнем со снега. Присоединяйтесь к нашему челленджу #lopatachallenge. Выходите на улицу, почистите страну!", - сказал он.

Теги: #зеленский #снег #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко: Нужно перестать давать деньги "Нафтогазу" и выплачивать достойную зарплату сотрудникам облгазов

Гриценко призвал повторить опыт Южной Кореи в создании условий для возвращения оккупированных территорий

В Давосе Гриценко рассказал, какие условия нужно создать для бизнеса в Украине

Внутренние переселенцы и жители оккупированных территорий Украины имеют возможность проголосовать на выборах президента - эксперты

В Давосе Юлия Тимошенко встретилась с еврокомиссаром Йоганнесом Ханом

"Я пообещал – я сделал": Зеленский вышел из состава кипрской компании, которой принадлежит кинокомпания в РФ – СМИ

Тимошенко в Давосе: Украине нужны глубинные системные изменения

Порошенко в интервью Bloomberg: РФ вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы

В "1+1" заявляют, что показ обращения Зеленского вместо поздравления Порошенко в новогоднюю ночь - не техническая ошибка

Тимошенко: Через пять лет Украина будет энергетически независимой

ПОСЛЕДНЕЕ

Насиров просил вернуть ему заграничный паспорт, чтобы поехать в Давос в качестве кандидата в президенты - САП

Виталий Кличко заявил, что будет участвовать в парламентских выборах

"Я готов повторить то же каждому кандидату": Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что не поддерживал Тимошенко

Тимошенко в Давосе: В нашей команде никогда не было и не будет пророссийских политиков

Порошенко: Стучать в дверь Путина и попросить у него мира - это еще одно популистское обещание

Гриценко в Давосе встретился с Расмуссеном и Блэром, Залищук стала его советником

Коэльо заявил, что не поддерживал Тимошенко как кандидата в президенты: в "Батькивщине" прокомментировали это заявление

Порошенко в Давосе: Мы решительны в продолжении реформ, которые приносят результат для Украины

Тимошенко обсудила эскалацию войны РФ против Украины с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри

В партии "Гражданская позиция" заявляют, что Гриценко не является фигурантом уголовных дел ГБР

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА