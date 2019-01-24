"Почистим страну - начнем со снега": Зеленский призвал украинцев присоединиться к челленджу

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский призвал украинцев присоединиться к челленджу и выйти на улицы почистить дороги от снега, в котором утопает страна.

Соответствующее видеообращение В.Зеленский обнародовал на странице в Фейбук в четверг.

"Ребята! Пока наша большая страна вся в снегу, наши большие политики находятся на (Украинском - ИФ) завтраке в Давосе. Но ничего, справимся и без них. Почистим страну - начнем со снега. Присоединяйтесь к нашему челленджу #lopatachallenge. Выходите на улицу, почистите страну!", - сказал он.