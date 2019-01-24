Выборы2019

Выборы

09:25 24.01.2019

Тимошенко обсудила эскалацию войны РФ против Украины с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри

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Тимошенко обсудила эскалацию войны РФ против Украины с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри

Сегодня в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела короткую встречу с бывшим Государственным секретарем США Джоном Керри.

"Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание вопросам екскалации войны России против Украины и вопросам двустороннего сотрудничества между США и нашей страной", - говорится в сообщении пресс-службы партии "Батькивщина".

Отмечается, что во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Теги: #давос #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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