Тимошенко обсудила эскалацию войны РФ против Украины с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри

Сегодня в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела короткую встречу с бывшим Государственным секретарем США Джоном Керри.

"Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание вопросам екскалации войны России против Украины и вопросам двустороннего сотрудничества между США и нашей страной", - говорится в сообщении пресс-службы партии "Батькивщина".

Отмечается, что во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.