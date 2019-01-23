Выборы2019

Выборы

16:41 23.01.2019

Вилкул озвучил предложения по изменению Конституции

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Вилкул озвучил предложения по изменению Конституции

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул озвучил перечень дополнений к проекту Новой Конституции, подготовленной членами "Оппозиционного правительства", предусматривающий внеблоковый статус государства, профессиональную армию, выборность судей, реальную децентрализацию и обязательное государственное медицинское страхование, сообщается на сайте "Оппозиционного блока".

Оппозиционер отметил, что Новая Конституция – не самоцель его предвыборной программы, а один из способов достижения поставленных целей. "Новая Конституция является инструментом, который заложит фундамент для нормального развития Украины на многие поколения вперед. Страна начнет подниматься из той пропасти только тогда, когда закончится война, когда родители перестанут бояться выпускать своих детей на улицу, когда инвесторы начнут инвестировать в страну и не бояться, что их здесь просто ограбят", - сказал А.Вилкул в среду, 23 января во время круглого стола, на котором обсуждался проект Конституции.

"Для этого в нашей Конституции будет закреплен внеблоковый статус по типу шведской или финской модели. Профессиональная украинская армия будет гарантом независимости. Мы обеспечим ее нашими кораблями и самолетами, а госзаказ получат украинские предприятия, что даст стране еще сотни тысяч рабочих мест. А чтобы разрушить коррупцию в судебной системе, мы введем прямые выборы судей одновременно с выборами мэров. Мы осуществим реальную, а не фейковую децентрализацию", - добавил он.

"Кроме того, я просил бы включить в проект Конституции вопрос внедрения страховой медицины. Государство будет обязано купить страховой полис пенсионерам, бюджетникам, детям, а работодатель за свой счет обеспечить медицинскими страховками своих рабочих", - добавил парламентарий.

По его словам, действующая Конституция больше не отвечает вызовам, стоящим перед Украиной. "Конституция 1996 года в целом и неплохая, и многое там правильно написано, но она просто морально устарела и в реальности не выполняется", - акцентировал А.Вилкул.

Теги: #конституция_украины #вилкул #выборы
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