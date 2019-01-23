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Выборы

14:06 23.01.2019

В КИУ назвали нардепов, которые пропустили все заседания Верховной Рады в январе

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В КИУ назвали нардепов, которые пропустили все заседания Верховной Рады в январе

В январе 22 народных депутата не были зарегистрированы ни на одном заседании парламента, сообщают в ВОО "Комитет избирателей Украины".

"Это антирекорд за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь). Для сравнения: в сентябре все заседания Рады пропустили 10 депутатов, октябре - 10, ноябре - 6", - говорится в сообщении КИУ в среду.

Так, по данным письменной и электронной регистраций все заседания Рады в январе пропустили Андрей Билецкий, Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев, Иван Винник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Константин Жеваго, Роман Зварыч, Игорь Котвицкий, Денис Омельянович, Петр Сабашук, Семен Семенченко, Алексей Скрипник, Сергей Фаермарк, Игорь Шкиря, Дмитрий Ярош.

Традиционно не были на заседаниях беглые депутаты: Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не посещали заседания также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко.

Больше всего прогульщиков в группе "Воля народа": в среднем заседания ВР пропустили 54% депутатов группы. Также низкие показатели в "Оппозиционного блока" (в среднем 39% отсутствующих), "Батькивщины" (38%) и "Возрождение" (35%).

В "Самопомощи" заседания парламента в среднем пропустили 27% депутатов, Блоке Петра Порошенко - 24%, "Народном Фронте" - 22%, Радикальной партии Олега Ляшко - 21%.

Всего в январе прошло шесть пленарных заседаний.

Теги: #киу #парламент
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