Гриценко предлагает заменить земельные участки для АТОшников на медицинское страхование

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко предложил вместо земельных участков выдавать участникам боевых действий на востоке Украины бесплатное пожизненное медицинское страхование.

"Я предлагаю вместо земли давать человеку пожизненное медицинское страхование. То есть, здоровье бесплатно до конца жизни. Это важнее, чем кусок земли", - написал политик в Фейсбук.

Он также отметил, что в принятом законе о выделении земельных участков участникам АТО и ООС очень много спекуляций.

"Кому-то земля не нужна, потом ее перепродают. Могут сдать в аренду. Здесь возможно много махинаций", - подчеркнул А.Гриценко.