Бойко: После смены власти виновные в трагедии 2 мая в Одессе будут наказаны

После смены власти виноваты в трагедии 2 мая 2014 в Одессе будут наказаны, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Трагические события в Одессе 2 мая – до сих пор не расследованы, хотя на этом настаивают все международные организации, в том числе ООН и Совет Европы. Со стороны власти идёт затягивание и блокирование процесса расследования, теряются вещественные доказательства. Эти циничные действия привели к тому, что даже Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы на бездействие правоохранительных органов", — сказал Ю.Бойко во время визита в Одессу, где встретился с родственниками погибших, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За життя".

Оппозиционный политик подчеркнул, что, несмотря на все это, после выборов новая власть проведет тщательное расследование и виновные предстанут перед судом.

"Подобные трагедии и преступления не имеют срока давности. Власть всячески тормозит расследование трагедии, потому что результаты могут оказаться очень неудобными для неё. Как бы она не покрывала тех, кто поджег Дом профсоюзов, кто добивал людей, которые пытались выбраться из горящего здания – мы доведем дело до конца. После нашей победы мы проведем справедливое расследование, и все виновные в гибели почти полсотни человек понесут наказание по всей строгости закона. Память погибших одесситов будет обязательно увековечена. Подобные трагедии не должны повториться", — подчеркнул политик.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе во время противостояний в Доме профсоюзов из-за пожара в здании погибли 48 человек.