Колесников прояснил позицию "Оппоблока" по решению конфликта на Донбассе, томосу и восстановлению дружбы с РФ

Один из лидеров "Оппозиционного блока" Борис Колесников заявил, что в вопросе решения конфликта на Донбассе, "Оппоблок" будет руководствоваться базовым документом "Минск-2", согласно которому, будут привлечены президенты Казахстана и Азербайджана, а также другие лидеры нейтральных стран Европы.

"У нас есть базовый документ - "Минск-2". В нем все прописано. Нужны дополнительные усилия по созданию дорожной карты. Александр Вилкул говорит: давайте расширим круг наших друзей. Пригласим, кроме Александра Григорьевича, еще и Назарбаева, Алиева и других лидеров нейтральных стран Европы и сделаем почасовую дорожную карту", - сказал Б.Колесников в интервью изданию "Украина.ру", которое обнародовали во вторник.

При этом политик отметил, что не знает, как быстро после этого восстановятся дружеские отношения между Украиной и РФ.

"Любой гражданин Украины и России знает, что с соседями надо жить в мире и согласии. Но насколько быстро достижимы этот мир и это согласие, я затрудняюсь ответить", - подчеркнул он.

Кроме того, Б.Колесников заявил, что их симпатии и поддержка в церковном вопросе на стороне канонического православия без вмешательства политиков.

"Мы считаем, что политикам нечего делать в церкви. Вот представьте себе, что Тереза Мэй вдруг заявляет, что Генрих VIII был неправ, создавая Англиканскую церковь, поэтому мы возвращаемся в Ватикан. Услышав это, все скажут, что она сошла с ума. А в Украине подобное возможно. Когда страна в войне и нищете, мы разбираемся, каноническое или неканоническое у нас православне", - сказал он.

Также политик опроверг слухи, что выдвижение Александра Вилкула – это договоренность группы Ахметова-Новинского-Колесникова с Петром Порошенко.

"Петр Алексеевич Порошенко, как это выяснилось только в 2016 году в венском суде, стал президентом только благодаря Фирташу, Лёвочкину и Бойко, которые отговорили от участия в президентской гонке ее лидера Виталия Кличко. Так что Порошенко - это прямой их продукт. Все последующие четыре года они прожили на Банковой. У нас во фракции нет никаких "металлургов" и "газовиков". У нас есть "промышленники" и бывшая номенклатура. Так вот, среди наших Ефремов третий год в тюрьме, а Вилкул, Добкин и Новинский - под следствием. А в той части - Лёвочкина и Бойко - все замечательно себя чувствуют", - заявил один из лидеров "Оппоблока".