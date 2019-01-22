Выборы2019

Выборы

12:16 22.01.2019

Спикер МВД: Полиция зафиксировала более 120 сообщений о происшествиях, связанных с выборами

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Спикер МВД: Полиция зафиксировала более 120 сообщений о происшествиях, связанных с выборами

Полиция с начала избирательной кампании в Украине зафиксировала 124 сообщения о происшествиях, связанных с выборами, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Как сообщается на сайте МВД во вторник, А.Шевченко уточнил, что это общее количество сообщений, поступивших правоохранителям, и не все они сразу становятся основанием для возбуждения уголовных производств.

"По двум фактам из этих 124 – сведения внесены в ЭРДР (хулиганство), по одному – уже внесены сведения по ст.160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей, участника референдума), составлены 46 админпротоколов, проводится проверка 89 сообщений, а 19 обращений рассмотрены в соответствии с законом "Об обращении граждан", - рассказал спикер МВД.

По его словам, не в каждом сообщении, по мнению следователей, есть четко сформированный квалифицированный состав преступления.

А.Шевченко также напомнил о создании специальной рабочей группы МВД, которая будет собирать весь массив сообщений.

Он уточнил, что наказание за подкуп и продажу голосов избирателей зависит от степени вины и тяжести преступления.

"Напомню, что в начале декабря у нас был первый обвинительный приговор суда, всего у нас 81 приговор суда в отношении избирательных процессов последних трех лет. Речь идет о местных выборах в 2015 году, выборы ОТГ (объединенных территориальных громадах – ИФ). За эти годы в целом 81 приговор суда, из них только один – оправдательный", - сообщил А.Шевченко.

Как сообщалось, 21 января в центральном аппарате Национальной полиции Украины создана рабочая группа, которая будет оперативно реагировать на правонарушения, связанные с избирательным процессом.

Теги: #полиция #артем_шевченко #мвд #выборы
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