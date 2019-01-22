Нардеп Корнацкий подал документы на кандидата в президенты как самовыдвиженец

Народный депутат Украины, член фракции "Блок Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты как самовыдвиженец.

"Аркадий Корнацкий сегодня подал документы для регистрации кандидатом в президенты", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК.

А.Корнацкий был избран народным депутатом на выборах 2014 года по округу №132 в Николаевской области, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Согласно декларации за 2017 год, А.Корнацкий является собственником 6 компаний: ООО "Відкрите місто", ООО "Виктория", ЧП "Стройфирма Корнацких", ООО "Юридическая фирма Корнацких", ООО "Конроль-Сервис. Патруль-Сервис", обслуживающий кооператив "Жилищно-строительный кооператив "Ридна Хата", а также совместно владеет 80% производственного кооператива "Каскад", зарегистрированного в Российской Федерации.

Депутат – собственник 15 домов в Киевской и Николаевской области, имеет наличные денежные средства в размере 30 млн 124 тыс. грн, $775 тыс. и EUR155 тыс.

Он является руководителем общественной организации "Всеукраинское объединение "Рух вильных селян".