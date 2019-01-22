Выборы2019

Выборы

11:04 22.01.2019

Порошенко: Украина – унитарное государство, никаких федераций и никаких специальных статусов не будет

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Порошенко: Украина – унитарное государство, никаких федераций и никаких специальных статусов не будет

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет.

"Все мы должны понимать – Украина является унитарным государством с одним государственным языком, так записано в Конституции, и никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая, независимая, соборная Украина", - сказал президент в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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