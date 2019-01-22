Порошенко по случаю Дня Соборности: Теперь мы обязаны не повторить ошибки наших предшественников и сделать правильные выводы

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев со столетием провозглашения Акта воссоединения УНР (Украинской Народной Республики) и ЗУНР (Западноукраинской народной республики) и заявил, что сейчас задача украинцев - не повторить ошибки предшественников и сделать правильные выводы.

"Опыт национально-освободительной борьбы и украинского государства начала ХХ века имеет еще одно важное для нас измерение - теперь мы обязаны не повторить ошибки наших предшественников и сделать правильные выводы из уроков истории. Только в единстве наша сила. Только в единстве наша победа. Поздравляю Украину и украинцев с Днем Соборности. Слава Украине - соборной и неделимой", - написал глава государства на своей странице в Facebook во вторник утром.