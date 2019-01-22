Залищук: на выборах президента нужен единый кандидат от демократических сил

Народный депутат Украины, участник межфракционного объединения "Еврооптимисты" Светлана Залищук убеждена в необходимости выдвижения единого кандидата в президенты от демократических сил.

"Я связываю шанс на лучшее будущее для Украины с объединением демократических сил на этих президентских и парламентских выборах. От этих президентских выборов зависит чрезвычайно много. По сути, говоря строительным языком, мы выбираем прораба, который строит нам стену. И это может быть гипсокартон с какими-то красивыми рисунками, а может быть что-то кирпичное, надежное, на что можно опереться. Сегодня я связываю шанс с таким феноменом, как "объединенный кандидат", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

С.Залищук считает, что три потенциальных претендента на такую роль – лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, лидер "Самопомичи", мэр Львова Андрея Садовый и музыкант Святослав Вакарчук – должны выдвинуть единого кандидата.

"Я бы хотела, чтобы они определились и дали очень четкий сигнал обществу, что есть человек, за которого можно отдать голос. И это даст возможность двигаться вперед", - отметила она.

С.Залищук заявила, что на Форуме демократических сил 11 января, на котором была поддержана кандидатура А.Гриценко на пост президента, она и другие "еврооптимисты" не говорили с ним об избирательных списках или местах в будущем парламенте.

"Вообще лично я верю, что молодое поколение должно объединиться и идти единой колонной на парламентские выборы, либеральной молодой платформой. Все молодые силы, которые есть в парламенте и вне парламента. Тем не менее, я считаю, что у нас такого шанса на поход в парламент не будет, если мы проиграем президентскую битву. Поэтому, по сути, у нас нет выбора. И мы не можем остаться в стороне. Если мы останемся в стороне, то потом у нас не будет шанса, чтобы нас выбрали на парламентских выборах. И те, кто сейчас прячут голову в песок, поступают "по-страусиному", - считает она.