Выборы2019

Выборы

17:24 21.01.2019

Александр Шевченко и Роман Насиров официально стали кандидатами в президенты Украины

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Александр Шевченко и Роман Насиров официально стали кандидатами в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и Романа Насирова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Р.Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

Внефракционный народный депутат А.Шевченко - кандидат от партии "Укроп", где выиграл внутрипартийные праймериз.

Теги: #насиров #цик #александр_шевченко #выборы
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