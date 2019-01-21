Замглавы МИД РФ: Мы собираемся отправить своих наблюдателей на выборы в Украине

Россия планирует направить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на выборы в Украине, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Да, мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ", - сказал А.Грушко.

При этом он отметил опасения, касательно возможных провокаций в отношении российских наблюдателей.

"В то же время Украина является страной-членом ОБСЕ. Так что мы исходим из того, что обязательства, которые Киев взял на себя, вступая в эту организацию и присоединяясь к основополагающим документам, будут полностью выполняться украинской стороной. В противном случае будет очень печально", - подчеркнул замглавы МИД РФ.