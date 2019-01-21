Центр социального инжиниринга "РАНД": Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге

Глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко занимают лидирующие позиции электоральных предпочтений украинцев. За них готовы проголосовать - 11,3% (среди всех и 17,6% среди тех, кто пойдет на выборы и определился с конкретным кандидатом) и 9,7% соответственно (среди всех и 15,1% среди тех, кто пойдет на выборы и определился с конкретным кандидатом).

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Центра социального инжиниринга "РАНД", которые были представлены во время пресс-конференции на тему: "Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019" в Киеве в понедельник.

По данным специалистов, третью строчку рейтинга занимает сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко - 8,1% (среди всех и 12,6% среди тех, кто пойдет на выборы и определился с конкретным кандидатом), далее шоумен и актер Владимир Зеленский - 6,5% (среди всех и 10,1 среди тех, кто пойдет на выборы и определился с конкретным кандидатом).

Что касается рейтинга политических партий на парламентских выборах, среди лидеров "Батькивщина" - 11,2%, "БПП" - 9,8%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 8,6%, "Слуга народа" - 6,3%.

Исследование проводилось в период с 9 по 18 января 2019 методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Всего опрошено 1200 респондентов во всех областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

В каждом из выделенных регионов было опрошено по 120 респондентов. Результаты являются репрезентативными на уровне страны в целом, по таким показателям как возраст (18 лет), пол, регион проживания и тип поселения (город / село). Статистическая погрешность не более 3,2%.