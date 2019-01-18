Выборы2019

Выборы

16:13 18.01.2019

Организация "евробляхеров" "Авто Евро Сила" будет наблюдать за выборами президента Украины

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Организация "евробляхеров" "Авто Евро Сила" будет наблюдать за выборами президента Украины

Общественная организация "Авто Евро Сила", которая известна проведением акций владельцев автомобилей с иностранной регистрацией (так называемых "евробляхеров"), получила разрешение наблюдать за выборами президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение ЦИК Украины приняла на заседании в пятницу.

Как известно, в ноябре 2018 года в Украине проводились акции гражданского неповиновения с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, поскольку те предусматривают отмену коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.

20 ноября протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрывали ряд дорог государственного значения в 16 областях.

Теги: #автоевросила #евробляхи #выборы
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