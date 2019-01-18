Выборы2019

Выборы

15:47 18.01.2019

Порошенко: Украинцы помнят цену разделения и не повторят ошибок прошлого

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Порошенко: Украинцы помнят цену разделения и не повторят ошибок прошлого

Украинцы уже не помнят в чем были споры среди лидеров УНР, но помнят цену разделения, заявил Президент Петр Порошенко.

"Уже никто не помнит, в чем были споры среди лидеров УНР, но украинский народ очень хорошо помнит цену Голодомора, когда миллионы украинцев погибли из-за того, что сто лет назад не было единства. Украинский народ очень хорошо помнит, сколько замученных украинцев было в сталинских ГУЛАГах. Украинский народ очень хорошо помнит, сколько погибло украинцев в послевоенное время, сколько отправлено за решетку шестидесятников. И мы никак не можем повторить эти ошибки", - написал глава государства на своей странице в Facebook в пятницу.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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