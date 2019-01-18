На съезде партии "Основа" Сергея Таруту избрали единым кандидатом в президенты Украины

На съезде партии "Основа", который состоялся сегодня в Киеве, официально выдвинули главу политсилы Сергея Таруту единым кандидатом на пост президента Украины.

"Партия уверена в том, что именно наш лидер Сергій Тарута сможет стать действительно гарантом успеха Украины. У нашего кандидата есть безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собрана надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики", - сообщила пресс-служба "Основы" в Фейсбук в пятницу.

В ближайшие дни С.Тарута подаст документы для официальной регистрации в ЦИК.

"Я даю согласие на выдвижение моей кандидатуры на выборы президента Украины от политической партии "Основа". Я благодарен партии за оказанное мне столь высокое доверие. Могу заверить – в президенты иду не только я, идем – Мы: амбициозная команда профессионалов, команда победителей, которых в партии "Основа" объединили идеи создания успешной и процветающей Украины", - написал политик в Фейсбук.