Выборы2019

Выборы

13:51 18.01.2019

Гриценко заявил, что его команда обеспечит надежный государственный контроль за качеством вакцин

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Гриценко заявил, что его команда обеспечит надежный государственный контроль за качеством вакцин

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко призывает родителей вакцинировать своих детей.

"Получаю много звонков и писем. Встревоженные родители спрашивают: Как уберечь ребенка от инфекционных болезней и вирусов, потому что та же корь в Украине сейчас на уровне эпидемии? Обязательно надо проводить вакцинацию? Нет ли еще большего риска, если вакцины некачественные, так как государству и его контролю не доверяют? Вакцинирую ли я сам своих детей? ... Некоторые цитируют статьи Конституции и жестко настаивает на праве не проводить вакцинацию своего ребенка, обращаются в прокуратуру и суд. Другие родители наоборот - возмущенные тем, что их ребенок под угрозой из-за отказа других пройти вакцинацию, и тоже идут в прокуратуру, в суд, требуют исключить вакцинированных из детсада или школы... С учетом всех рисков, мой Вам совет как отца - вакцинируйте Ваших детей. Все мои дети и внуки прошли вакцинацию", - написал А .Гриценко на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, по этому вопросу он советовался со многими врачами, отечественными и зарубежными, и все они говорили о необходимости вакцинации.

"Был разговор и с доктором Евгением Комаровским. Вы знаете, с министром Ульяной Супрун у него немало разногласий по вопросам государственной политики, но в этом вопросе позиция обеих единогласная - вакцинация детей необходима", - добавил политик.

При этом он отметил, что в его президентской программе отдельным пунктом зафиксировано обязательство надежного государственного контроля за качеством вакцин и лекарств.

"А относительно надежного государственного контроля за качеством вакцин и лекарств в целом - наша команда его обеспечит. Это обязательство зафиксировано в моей президентской программе отдельным пунктом", - подчеркнул Гриценко.

Теги: #вакцинация #гриценко
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