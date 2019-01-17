Порошенко: Наша задача - создать условия для внедрения современной системы подготовки спецназовцев
Президент Петр Порошенко заявил, что одной из задач является создание условий для внедрения современной системы подготовки подразделения ВСУ Сил специальных операций.
"Украинские военные-спецназовцы всегда там, где труднее, где нужна отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. Они смело защищают Украину, отражая российскую агрессию. И одна из наших задач - создать условия для внедрения современной системы подготовки личного состава", - написал глава государства на своей странице в Facebook в четверг.
При этом П.Порошенко подчеркнул, что сейчас украинские спецназовцы тренируются в учебно-тренировочном центре, который отвечает стандартам армий стран НАТО, а в состав руководящего и инструкторского состава этого центра входят высокопрофессиональные бойцы, имеющие бесценный боевой опыт.
"Выражаю благодарность нашим партнерам из стран НАТО за существенную помощь в развитии способностей Сил специальных операций", - добавил Президент.