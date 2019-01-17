Зеленский призывает демократические политсилы Украины присоединиться к онлайн-подсчету голосов на выборах

Шоумен Владимир Зеленский призывает демократические политсилы Украины присоединиться к онлайн-подсчету голосов на предстоящих президентских выборах с помощью системы e-Vybory.org.

"У нас есть большая мечта – чтобы мы могли иметь онлайн-правительство. А онлайн-правительство начинает свою жизнь с онлайн-выборов. Пока законодательно и технически мы полностью это сделать в Украине не можем, но мы уже на пути. Благо, есть специалисты", - сказал В.Зеленский в видео, которое обнародовала его команда на своей странице в Facebook в четверг.

Так, член инициативной группы и глава ГО "Электронная демократия" Владимир Фленц объяснил, как работает эта система:

"Хоть мы сейчас не можем провести онлайн-выборы, мы можем провести онлайн подсчет голосов. Открыто, для всех. Для этого мы придумали, чтобы наблюдатели и члены комиссии прямо на участках, когда появятся протоколы подсчета голосов, их фотографировали и немедленно выкладывали в интернет. В интернете волонтеры их будут оцифровывать и мы будем получать результаты прямо в режиме онлайн", - рассказал он.

По словам В.Фленца, таким образом результаты голосования будут видны не просто в сумме, а с точностью до каждого участка.

"Я считаю, что это просто здоровское начало настоящего прозрачного правительства. И мы приглашаем все демократические сили нашей страны присоединиться к нашей идее", - подытожил В.Зеленский.