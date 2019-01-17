Выборы2019

Выборы

16:17 17.01.2019

Нардеп Юрий Тимошенко намерен идти в президенты, его исключили из фракции "Народный фронт" - Емец

1 мин читать
Нардеп Юрий Тимошенко намерен идти в президенты, его исключили из фракции "Народный фронт" - Емец

Народного депутата Украины Юрия Тимошенко исключили из состава парламентской фракции "Народный фронт ", поскольку тот неофициально получил деньги для регистрации кандидатом на пост главы государства на выборах 31 марта 2019 года, сообщил нардеп из этой же фракции Леонид Емец.

"Исключили из фракции Тимошенко Ю.В. Официально. Формальная причина: за нарушение фракционной дисциплины. Неформальная: он получил деньги на залог и планирует баллотироваться на пост президента", - написал Л.Емец на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

В то же время, руководство парламента до сих пор не объявило об исключении Ю.Тимошенко из "Народного фронта", как тот требует регламент, потому в настоящее время парламентарий еще остается членом этой фракции.

Теги: #народный_фронт #юрий_тимошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Народный фронт" на съезде 2 февраля определится с кандидатом в президенты Украины

Нардепы из "Оппоблока" и "Народного фронта" устроили потасовку в зале Рады из-за плаката с изображением Медведчука

Нардеп от "Народного фронта": Парламент должен противостоять кремлевскому реваншу в органах власти

"Народный фронт" инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине

Нардепы от БПП и РПЛ требуют от Тимошенко публичных объяснений по поводу ее злоупотреблений за годы пребывания в политике

Яценюк прокомментировал решение парламента о прекращении договора о дружбе с РФ

Яценюк: В политике почти нет людей, которые понимают, что делать в стране

Яценюк: Часть плана Путина в 2014 году - расчленить Украину, воспользовавшись хаосом

В "Народном фронте" сказали, когда определятся с кандидатом в президенты

"Народный фронт" поддержит увеличение состава ЦИК, если это позволит решить вопрос его обновления - Пашинский

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко назвал основным приоритетом на 2019 год повышение соцстандартов

Кошулинского выдвинут кандидатом в президенты на съезде "Свободы" 22 января

Юрий Бойко пояснил, почему пошел на выборы президента как самовыдвиженец

Гриценко о своей кампании: У нас не будет фабрик троллей и ботов

Порошенко заявит о выдвижении в президенты 2 февраля – СМИ

Ю.Бойко подаст документы кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец

Гриценко заявил о старте своей избирательной кампании

Члены "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене "церковного" закона

Гражданская сеть "ОПОРА" пожаловалась на Андрея Садового в полицию

Гриценко представил свой избирательный штаб и открыл пресс-центр

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА