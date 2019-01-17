Нардеп Юрий Тимошенко намерен идти в президенты, его исключили из фракции "Народный фронт" - Емец

Народного депутата Украины Юрия Тимошенко исключили из состава парламентской фракции "Народный фронт ", поскольку тот неофициально получил деньги для регистрации кандидатом на пост главы государства на выборах 31 марта 2019 года, сообщил нардеп из этой же фракции Леонид Емец.

"Исключили из фракции Тимошенко Ю.В. Официально. Формальная причина: за нарушение фракционной дисциплины. Неформальная: он получил деньги на залог и планирует баллотироваться на пост президента", - написал Л.Емец на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

В то же время, руководство парламента до сих пор не объявило об исключении Ю.Тимошенко из "Народного фронта", как тот требует регламент, потому в настоящее время парламентарий еще остается членом этой фракции.