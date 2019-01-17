Порошенко назвал основным приоритетом на 2019 год повышение соцстандартов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что повышение уровня социальных стандартов станет основным приоритетом в 2019 году, заявляет президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

"С первого января установлена новая минимальная заработная плата почти на 500 грн. больше - было 3700 грн, а сейчас 4171 грн. Первым приоритетом в 2019 году будет повышение уровня социальных стандартов", - сказал П.Порошенко жителям Станишовской объединенной территориальной громады в Житомирском районе Житомирской области в четверг.

Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время проводятся реформы, которые не проводились минувшие 23 года. По его словам, за счет децентрализации местные общины получили деньги и полномочия, необходимые для изменения качества жизни жителей городов и сел. В частности, они имеют возможность строить и ремонтировать школы и детские сады, проводить освещение улиц и ремонтировать дороги, реализовывать другие социальные проекты.

"Горжусь тем, что впервые с учетом субсидий и субвенций местные бюджеты превысили бюджет государственный. Это правильно - деньги должны быть ближе к людям", - отметил П.Порошенко.