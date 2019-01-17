Кошулинского выдвинут кандидатом в президенты на съезде "Свободы" 22 января

Вице-спикера Верховной Рады предыдущего созыва (2012-2014) Руслана Кошулинского выдвинут кандидатом в президенты Украины на съезде Всеукраинского объединения "Свобода" 22 января.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", "свободовцы" планируют провести партийный съезд в День соборности Украины в киевском Доме кино.

В середине ноября 2018 года о поддержке кандидатуры Р.Кошулинского на выборах президента заявили Партии ВО "Свобода, "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14", а также лидер Национального движения "Действие", народный депутат Дмитрий Ярош.