Выборы2019

Выборы

15:23 17.01.2019

Юрий Бойко пояснил, почему пошел на выборы президента как самовыдвиженец

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Юрий Бойко пояснил, почему пошел на выборы президента как самовыдвиженец

Один из основателей "Оппозиционной платформы - За життя", народный депутат Украины Юрий Бойко пояснил, что выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Украины как самовыдвиженец, поскольку еще не завершен вопрос юридического оформления создания партии "Оппозиционная платформа - За життя".

"Я подал документы кандидата в президенты как самовыдвиженец, поскольку еще не завершен юридический процесс оформления создания партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом мы проведем форум "Оппозиционной платформы - За життя", на котором будет задекларирована поддержка моей кандидатуры. Также меня поддерживает еще ряд организаций", - сказал Ю.Бойко журналистам после подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты в четверг.

Политик также отметил, что не видит проблем из-за того, что часть "Оппозиционного блока", которая "осталась в прошлом, и которая ориентируется на бизнес", создает определенные сложности для него.

Ю.Бойко принес в четверг в ЦИК документы кандидата в президенты вместе со своими соратниками, среди которых ряд депутатов, входящих во фракцию "Оппозиционный блок" в Верховной Раде, в частности Нестор Шуфрич, Сергей Левочкин, Наталья Королевская, Юрий Павленко, Юрий Мирошниченко, Михаил Папиев и еще несколько депутатов.

Теги: #бойко #выборы
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