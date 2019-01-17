Порошенко заявит о выдвижении в президенты 2 февраля – СМИ

Действующий Президент Петр Порошенко заявит о выдвижении на второй срок 2 февраля, сообщил LB.ua источник в руководстве фракции БПП.

"Президент объявит о выдвижении на второй срок 2 февраля. Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит", - сказал собеседник издания в парламенте.

Также, с его слов, "фишкой" П.Порошенко на выборах помимо Томоса и монетизации субсидий, станет "повышение пенсий на 17-20% с марта текущего года".

"Правда, денег на это в казне нет. Ожидалось, что эти средства будут получены от растаможки евроблях. Но уже сейчас видно, что реальные поступления на порядок меньше, чем мы прогнозировали, принимая бюджет-2019. Ситуация осложняется ещё и тем, что МВФ выступает категорически против увеличения дефицита Пенсионного фонда. Поэтому сейчас ищем деньги, думаем: где их взять, чтобы пенсии были повышены", - отметил источник.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, кандидаты в президенты могут подавать документы для регистрации в ЦИК до 3 февраля включительно.