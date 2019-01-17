Выборы2019

Выборы

12:51 17.01.2019

В "Батькивщине" заявляют о провокациях против Юлии Тимошенко в Донецкой области

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В "Батькивщине" заявляют о провокациях против Юлии Тимошенко в Донецкой области

В городах Бахмут и Краматорск Донецкой области рекламные агентства на заказ неизвестных набирают людей за деньги, для якобы проведения агитации за кандидата в президенты Юлию Тимошенко, сообщает пресс-служба Донецкой областной парторганизации.

"Агитаторы должны распространять рекламные материалы в общественном транспорте, на рынках и вокзалах. Обещанная оплата - 200 грн за 4:00 работы", - отметили в пресс-службе парторганизации.

Такие действия, отмечают в "Батькивщине" направлены на то, чтобы обвинить Ю.Тимошенко в нарушении избирательного законодательства.

"Это неприкрытая провокация власти против Юлии Владимировны. Они знают, что "Батькивщина" будет выдвигать своего кандидата в президенты Украины на съезде 22 января, поэтому хотят сымитировать начало агитации с 16 января, что является нарушением законодательства о выборах", - подчеркнул глава Донецкого областной партячейки Александр Ярошенко.

По словам главы партийцев Донецкой области, действующая власть настолько не верит в честную победу Петра Порошенко, что готова использовать любые грязные технологии.

А.Ярошенко заявил, что "Батькивщина" не будет вести предвыборной агитации, пока партийный съезд официально не выдвинет кандидата в президенты Украины.

Теги: #донецкая_область #провокации #батькивщина #выборы
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