Выборы2019

Выборы

12:43 17.01.2019

Порошенко благодарит Раду за принятие церковного закона

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Порошенко благодарит Раду за принятие церковного закона

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Верховной Радой закона о механизме смены подчиненности религиозными общинами.

"Я благодарю Верховную Раду, которая… приняла закон, который упорядочивает механизм перехода. Для чего это делается? Для того, чтобы не дай Бог не пролилась кровь", - сказал П.Порошенко во время благодарственного молебна в Житомире в четверг.

Он сообщил, что ежедневно к Православной церкви Украины присоединяются все новые и новые общины по всей стране.

Как сообщалось, 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг поддержали соответствующий закон (№4128-д) о внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедур государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица.

Теги: #порошенко #законопроект #церковь
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