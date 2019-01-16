Роман Насиров принес в ЦИК документы для участия в выборах президента Украины

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров принес в Центральную избирательную комиссию Украины документы для регистрации кандидатом в президенты.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, Р.Насиров принес в среду документы для регистрации кандидатом на выборах как самовыдвиженец.

Р.Насиров, ранее работавший в компаниях, занимающихся торговлей ценными бумагами, осенью 2014 года был избран народным депутатом Украины по списку "Блока Петра Порошенко". С 5 мая 2015 года он возглавил ГФС Украины.

В ночь со 2 на 3 марта 2017 года был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в больнице "Феофания" в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает в настоящее время за ее пределами.

3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и. о. замглавы службы Мирослава Продана. Затем 31 января 2018 года правительство уволило Р.Насирова с должности.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Р.Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева отменил решение Кабмина об увольнении Р.Насирова на основании того, что ответчики не довели наличие оснований для такого увольнения, а именно - обстоятельств его двойного гражданства.

11 января 2019 года Шевченковский районный суд Киева продлил Р.Насирову срок действия обязанностей, возложенных на подсудимых, но при этом разрешил ему за пределы Киева и Киевской области. Ранее в сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Р.Насирова от обязательства носить электронный браслет.

По состоянию на 10 января прокуроры огласили 419 из 774 страниц обвинительного акта по делу Р.Насирова. Следующее судебное заседание назначено на 23 января.