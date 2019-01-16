Выборы2019

Выборы

16:48 16.01.2019

ЦИК зарегистрировала еще четыре организации наблюдателей за выборами

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ЦИК зарегистрировала еще четыре организации наблюдателей за выборами

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение еще четырем общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, сообщает пресс-служба Комиссии в Фейсбук.

Так, в среду на заседании комиссии, которое провела председатель ЦИК Татьяна Слипачук, разрешение получили: общественная организация "Адвокат" Правозащитная группа","Национальная общественная безопасность","Национальный мониторинг","Восточноукраинский центр развития местной демократии".

Таким образом, по состоянию на 16 января 2019 Комиссия предоставила разрешение 29 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #наблюдатели #цик #выборы
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