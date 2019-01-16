Выборы2019

Выборы

14:38 16.01.2019

Кива: Мы построим сильную и независимую Украину в составе большой европейской семьи

2 мин читать
Кива: Мы построим сильную и независимую Украину в составе большой европейской семьи

Социалистическая партия возобновляет позиции в Социнтерне, Европарламенте и Партии европейских социалистов, заявил лидер Соцпартии Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Социалистическая партия – это как раз та партия, которая имеет единомышленников не только в Украине, но и во всем мире. Наша задача – представление интересов трудового народа и возвращение позиций СПУ не только в украинском парламенте, но и возвращение в европейскую семью и восстановление позиций в Социнтерне. Мы встречались с европейскими парламентариями и сделали те шаги, которые позволят нам в ближайшее время вернуть позиции в Социнтерне, в Партии европейских социалистов, что даст нам возможности более эффективной защиты населения. Это сделает нас сильнее в борьбе против олигархата и в борьбе за права человека внутри страны. Мы стоим на грани больших перемен – изменится страна, политика и главное – состояние народа. И СПУ часть этого процесса", – сказал И.Кива в ходе рабочей поездки в Страсбург, где провёл ряд встреч с европарламентариями.

Политик также отметил, что СПУ получила поддержку от коллег и партнеров в Европе.

"Мы заручились поддержкой и стали одной большой социалистической семьей. И мы должны объединиться для улучшения качества жизни наших граждан. Цель нашей партии – построить сильное европейское государство", – заявил глава Соцпартии.

В свою очередь, европейские политики подтвердили готовность к совместной работе. Они обязательно будут способствовать возвращению СПУ в Социнтерн и вступлению в Партию европейских социалистов.

Теги: #кива #спу #европа
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

И.Кива: Украине необходима реприватизация и модернизация стратегических объектов

И.Кива: Безвиз превратил украинцев в дешевую рабочую силу

И.Кива потребовал от генпрокурора расследовать политические преследования социалистов в Полтаве

И.Кива: Власть, обещавшая закончить войну, в 2018 году не вернула ни одного пленного домой

И.Кива: Война закончится тогда, когда захотят политики, но сегодня она им удобна

И.Кива: Продление моратория на продажу земли – очередной предвыборный обман

Социалисты установили виселицу для чиновников-коррупционеров возле центрального офиса партии

И.Кива: Разрешение продажи земли – это осознанное уничтожение народа

И.Кива: Пора перестать подыгрывать Меркель, Макрону, США и выстроить стратегию развития государства

И.Кива: За 5 лет войны власть не удосужилась отстроить патронный завод

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко: Президент должен формировать правительство и возглавлять его

Технические кандидаты: Чем полезны и как их узнать – "112 Украина"

Порошенко уверяет, что процесс объединения церквей будет проходить без давления со стороны государства

Бойко: Пока будет эта власть, ни один вопрос по социальной защите людей не будет решен

Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами

В феврале парламент защитит Украину от возможного реванша пророссийских сил на выборах - нардеп от "БПП"

"Батькивщина" призвала ГПУ и МВД расследовать факты нападений на оппозиционных депутатов

Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ

У Зеленского назвали топ-5 проблем, которые более всего беспокоят украинцев

Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА