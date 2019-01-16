Кива: Мы построим сильную и независимую Украину в составе большой европейской семьи

Социалистическая партия возобновляет позиции в Социнтерне, Европарламенте и Партии европейских социалистов, заявил лидер Соцпартии Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Социалистическая партия – это как раз та партия, которая имеет единомышленников не только в Украине, но и во всем мире. Наша задача – представление интересов трудового народа и возвращение позиций СПУ не только в украинском парламенте, но и возвращение в европейскую семью и восстановление позиций в Социнтерне. Мы встречались с европейскими парламентариями и сделали те шаги, которые позволят нам в ближайшее время вернуть позиции в Социнтерне, в Партии европейских социалистов, что даст нам возможности более эффективной защиты населения. Это сделает нас сильнее в борьбе против олигархата и в борьбе за права человека внутри страны. Мы стоим на грани больших перемен – изменится страна, политика и главное – состояние народа. И СПУ часть этого процесса", – сказал И.Кива в ходе рабочей поездки в Страсбург, где провёл ряд встреч с европарламентариями.

Политик также отметил, что СПУ получила поддержку от коллег и партнеров в Европе.

"Мы заручились поддержкой и стали одной большой социалистической семьей. И мы должны объединиться для улучшения качества жизни наших граждан. Цель нашей партии – построить сильное европейское государство", – заявил глава Соцпартии.

В свою очередь, европейские политики подтвердили готовность к совместной работе. Они обязательно будут способствовать возвращению СПУ в Социнтерн и вступлению в Партию европейских социалистов.