Бойко: Пока будет эта власть, ни один вопрос по социальной защите людей не будет решен

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко заявил, что сегодня вопрос тарифов и субсидий является ключевым для выживания миллионов граждан Украины.

"Люди требуют, чтобы они были уменьшены. К тому же начали урезать субсидии. Вопрос тарифов и субсидий сегодня является ключевым для выживания миллионов граждан Украины", — сказал оппозиционный политик журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Парламентарий также отметил, что внедрение системы монетизации субсидий приведет к сокращению количества их получателей.

"Система монетизации субсидий подготовлена ​​таким образом, чтобы уменьшить еще примерно на 1 млн количество их получателей. Если принимается решение по такому социально значимому вопросу, касающемуся огромного количества людей, то сначала нужно реализовать пилотный проект на базе одной или нескольких областей, выявить все плюсы и минусы и только потом воплощать это по всей стране. Это понятно абсолютно всем, кроме нынешнего правительства", — подчеркнул Ю.Бойко.